LA TERTULIA La mancomunidad comarcal a debate El desarrollo de suelo industrial mancomunado o mejorar las comunicaciones son los planes más inmediatos de la Mancomunitat L'Alcoià y El Comtat miércoles, 19 de septiembre de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2018) El desarrollo de suelo industrial mancomunado o mejorar las comunicaciones son los planes más inmediatos de la Mancomunidad L’Alcoià y El Comtat. En La Tertulia de Radio Alcoy el presidente de la entidad, Manuel Gomicia, ha explicado que tras cuatro reuniones con representantes de dos consellerías la propuesta para que Muro acoja un polígono mancomunado cobra fuerza. Su antecesor y ahora concejal de Ciudadanos, Jordi Sedano, lamenta esta siga siendo una asignatura pendiente. "Han pasado ya 8 años. No es fácil, pero algo se ha de hacer". El concejal del PP, Eduardo Tormo, critica la gestión de la Mancomunidad que califica de "chiringuito". "Tenemos gastos de personal y no se le está sacando partido. En lugar de ahorranos dinero, nos está costando". Mancomunar servicios como el de limpieza y recogida de residuos, son a juicio del edil de Guanyar, Cristian Santiago, otras de la prioridades para generar ese ahorro. La promoción económica es otro de los frentes de la Mancomunitat. El concejal de Compromís, Marius Ivorra, reclama que en la próxima apertura de una oficina de desarrollo se tenga en cuenta a todas las poblaciones. "Hay realidades diferentes. El eje Alcoy-Cocentaina-Muro tiene un potencial económico diferente al resto. Se ha de vivir la realidad de otras poblaciones desde su potencia en agricultura, turismo rural". Ivorra reclama mejoras en las comunicaciones que incidan en la su calidad de vida comarcal, algo en lo que ha comenzando a trabajar la Mancomunidad que en octubre renovará el servicio de bus con la Universidad de Alicante.