ARREL La Mancomunitat activa un portal d’ocupació per oferir i trobar treball a la comarca El web publica ofertes laborals i la programació de cursos i activitats – El quadern "De poble en poble" guia als xiquets i xiquetes a conèixer els municipis de l’entitat miércoles, 29 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat llança el portal d'ocupació. Un espai (empleo.lamancomunitat.org) on es poden consultar les ofertes de treball disponibles a les poblacions integrades a l’ens o registrar les candidatures dels aturats que busquen feina. En l’espai rebem a Inma Sancho, agent de la ADL de la Mancomunitat, per aprofundir en aquest nou servei. També ens acompanyen Arnaldo Dueñas, gerent de la Mancomunitat, per parlar d’aquest projecte i de la presentació que van celebrar a Fitur. En aquest punt, donem la benvinguda al tècnic de Turisme Iñaki Ferrer que els trasllada com van donar a conèixer el projecte 20mils a la fira internacional de Turisme, celebrada a Madrid, i parlarlà d’altres activitats programades per als propers mesos. I, per acabar, de la mà de l’escriptor Francesc Gisbert i la il·lustradora Lola Llopis coneixem la publicació De poble en poble amb que la Mancomunitat difon, entre els xiquets i les xiquetes, quins són els pobles que integren aquest òrgan supramunicipal.