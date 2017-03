The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS La Mancomunitat alenta a sus emprendedores La quinta edición dels Premis Emprenedors reconoce el tesón de siete empresas de municipios pertenecientes a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat miércoles, 22 de marzo de 2017 Poner en práctica y en valor el emprendedurismo. Este ha sido el objetivo de los quintos Premis Emprenedors, otorgados por la Mancomunitat de L’Alcoià i el Comtat, que la Casa de Ferro de Muro acogió el pasado viernes, 10 de marzo. Así lo manifestó el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, quien, durante su asistencia a la entrega de premios, destacó el esfuerzo que, día a día, realizan los emprendedores. Un trabajo, un tesón, que en esta ocasión quiso reconocer el trabajo de Bambú Studio, a la mejor empresa, mientras que el segundo galardón recayó en Newmen Silicone Prosthesis. La firma Natur L’Orxa fue reconocida como mejor empresa del sector agrícola, forestal, ganadero o agroalimentario al mismo tiempo que Estudio Voxel se alzó como mejor empresa sostenible. La Mancomunitat también reconoció a Jardinart, mejor proyecto empresarial, y el segundo premio en esta modalidad fue para Patricia Serra Berenguer. La empresa Sembrant Sostenibilitat consiguió el galardón por mejor proyecto empresarial sostenible. El presidente de la Mancomunitat, Manolo Gomicia, valoró la gran variedad de empresas premiadas. "Normalmente cuando hablamos de emprendedurismo no hay mucha diversidad, pero en estos premios hemos visto propuestas muy diferenciadas". En esta línea se pronunció el conseller Climent, que insistió en la necesidad de acompañar al emprendedor en su lucha por convertirse en gran empresa. Un apoyo que también llega a través dels Premis Emprenedors. "Hemos detectado un gran problema, ya que muchos de los emprendedores que empiezan caen al año, o año y medio, potque no cuentan con ningún tipo de acompañamiento". La Conselleria insiste en su compromiso con los nuevos emprendedores en vistas a que puedan llegar a convertirse en grandes empresas, fuente de impulso de la economía de la comarca.