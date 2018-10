The examples populate this alert with dummy content

PREMIS La Mancomunitat busca els millors emprenedors Convocat el VII Concurs d’Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors per fomentar el desenvolupament local, la promoció econòmica i la creació de llocs de treball a L’Alcoià i El Comtat sábado, 06 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Mancomunitat de Municipis de L’Alcoià i El Comtat convoca el VII Concurs d’Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors, una iniciativa que, cada any, premia a les empreses i els emprenedors que fomenten el desenvolupament local, la promoció econòmica i la creació de llocs de treball a les comarques de l’Alcoià i el Comtat. El concurs compta amb el suport i col·laboració de la Cámara de Comercio d’Alcoi, IDEAS-UPV del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València, el Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) d’Alcoi-València, la Federació d’Associacions de Joves Empresaris de la Província d’Alacant (JOVEMPA) i les Agències de Desenvolupament Local dels ajuntaments de la Mancomunitat. En aquesta convocatòria, oberta fins al 16 de novembre, s’atorgarà un total de sis distincions, una per a cadascuna de les categories establertes. Dos dels premis seran per a empreses viables que ja estiguen en funcionament; un a la millor empresa i altre a la millor empresa eco sostenible. Els emprenedors podran participar presentant els seus projectes empresarials que encara no s’hagen posat en marxa, en quatre categories: millor projecte empresarial, eco sostenible, turístic o agropecuari. En total, la Mancomunitat repartirà sis mil euros en premis per a fomentar la iniciativa emprenedora i potenciar el desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l’Alcoià i el Comtat. Els interessats en participar en el concurs poden consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de la Mancomunitat on també es troba disponible el formulari d’inscripció al concurs.