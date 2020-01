The examples populate this alert with dummy content

L'ALCOIÀ-COMTAT La Mancomunitat da la bienvenida a Benasau El edil Ignacio Palmer, representante del municipio, jura el cargo de vocal en el órgano supramunicipal martes, 14 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (14/01/2020) La Mancomunitat de L’Alcoià y El Comtat dio la bienvenida oficial a un nuevo municipio. Benasau ya es integrante de este órgano supramunicipal y sus representantes serán su alcalde, Raúl Dalmau, y el edil Ignacio Palmer. Precisamente, Palmer, que juró su cargo como vocal en el pleno de ayer, destaca que con la entrada a la entidad "todo aquello que se pueda aprovechar para generar sinergias y sea beneficioso para el pueblo, se hará". Blas Calvo, presidente de la Mancomunitat, expresa que "vamos sumando poblaciones, que es lo que queremos, y estamos muy contentos". Con la última bienvenida, la Mancomunitat ya la conforman 16 poblaciones de L’Alcoià y El Comtat.