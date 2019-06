The examples populate this alert with dummy content

ARREL La Mancomunitat obri un departament de joventut El Jazz amb la Manco sonarà a dotze municipis de la comarca des de juliol fins a setembre viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (19/06/2019) La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat ha obert un departament de Joventut per assessorar i donar servei sobre aquesta matèria als ajuntaments integrants de l'òrgan supramunicipal. En Arrel hem entrevistat a Mauro Montava, tècnic de Joventut, per conèixer quines funcions tindrà i saber més detalls sobre el servei de transport universitari. El Jazz amb la Manco, organitzat per la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat amb la col·laboració de Jazz Club El Mussol, va començar a sonar el passat mes de maig i seguirà fins a setembre. Paco Pascual, del Jazz Club El Mussol, explica com va començar aquesta nova edició del cicle cultural, quins son els grups musicals protagonistes i on seran les properes actuacions.