ALCOIÀ-COMTAT La Mancomunitat ofertarà els seus atractius turístics en la Fira de Tots Sants Els visitants coneixeran les opcions de cicloturisme, activitats familiars o llocs a visitar amb l’aplicació 20mils miércoles, 30 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (30/10/2019) La Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat participarà a la Fira de Tots Sants de Cocentaina exposant els seus atractius turístics. Els visitants podran conèixer l’aplicació 20mils, amb la que es poden organitzar les estades a la comarca per a fer turismo de natura, per exemple. Sobre açò ens ha parlat Iñaki Ferrer, tècnic de Turisme de la Mancomunitat, en Arrel. A la secció hem rebut a Arnaldo Dueñas que, de nou, ha sigut designat com a un de los gerents de l’òrgan supramunicipal. Amb ell, hem repassat els projectes que estan en marxa a l’entitat.