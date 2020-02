La Mancomunitat premia sis projectes empresarials

La Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat premia a sis projectes empresarials i d’emprenedors de la comarca en un acte que va tindre lloc a Agres.

El passat divendres, les firmes seleccionades van rebrer les distincions. Així, el premi a Millor empresa, dotat en 2.000 euros, ha sigut per a Tangente de 90. Darrere d’aquesta marca de moda femenina sostenible está Gemma Figuerola, qui va agrair la distinción. El premi a millor empresa ecosostenible va ser per a Ohhna de Xavier Linares.

El millor projecte empresarial emprenedor, amb un premi de 1.000 euros, va ser per a Ecofilament 3D, un projecte de Juan Luis Cabrera i Iván Doménech. El premi al projecte eco-sostenible el va obtindre la firma de moda masculina sostenible Loobo, d'Aarón Moncho; Jaime Bernabeu amb el seu projecte Terraguia va obtenir el reconeixement millor projecte turístic i el premi al millor projecte agropecuari es per David Ferre i el seu projecte Bioblanqueta, que planteja reciclar les restes de poda per a la fabricació de pintes.

Aquest últims premis son dotats amb 500 euros cadascun.

A la gala van assistir representants de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i els ajuntaments que la integren, així com membres de la Cámara de Comercio de Alcoy, el CEEI, el Campus d’Alcoi de la Politècnica de València, Jovempa Alcoià Comtat i Foia, i FEDAC, entitats col·laboradores en els premis. L’acte va ser presentat per la periodista de Radio Alcoy, Maribel Vicedo i amenitzat amb la música del trio Cool Jazz. El Concurs d’Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat té com a objectiu promoure la creació d’ocupació i premiar les idees innovadores d’empresaris i emprenedors de les comarques perquè puguen desenvolupar-les a les comarques.

El president de la Mancomunitat, Blas Calbo, va voler destacar en la gala que “des de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat creiem en la necessitat de premiar a les persones que lluiten cada dia per traure els seus projectes i empreses endavant, enriquint les comarques, creant ocupació i dinamitzant l’economia”.