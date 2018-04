The examples populate this alert with dummy content

PREVENCIÓN La Mancomunitat promueve el consumo responsable en fiestas Informarán a las filaes y establecimientos de suministro de alcohol para el control de venta a menores jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/04/2018) La Mancomunitat de Municipis de L'Alcoià-Comtat promueve el consumo responsable en fiestas y que se extreme el control de venta a menores. Con el lema Que el alcohol no te amargue la fiesta. Controla y Disfruta, la campaña se irá desarrollando en distintas localidades. Arnaldo Dueñas, técnico responsable de la Unidad de Prevención de Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de L’Alcoià-Comtat, destaca que la campaña ha comenzado con el inicio de las fiestas patronales de poblaciones como Alcoy y Banyeres para que el consumo de alcohol no amargue la celebración a nadie. "Se quiere concienciar sobre los efectos perjudiciales del alcohol, especialmente en los menores de edad, y se les hace además evaluar posibles riesgos, no solo de salud sino de conductas peligrosas como contactos sexuales sin protección, peleas, agresiones, etcétera". Entre las medidas que se desarrollarán están el reparto de carteles por las filaes y establecimientos de suministro de alcohol y reuniones con sus responsables para concienciarlos de la responsabilidad y control de venta a menores.