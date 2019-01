The examples populate this alert with dummy content

ARREL La Mancomunitat renova el seu conveni amb el CEEI Alcoi-València per a l’agència d’impuls als emprenedors L’Agència Impuls Emprenedor i Empresa Comarcal es va posar en marxa en desembre de 2016 i, des de llavors, ha realitzat més de 200 atencions individualitzades i ha ajudat a posar en marxa 20 empreses - Parlem d'aquest i altres temes al programa Arrel miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (16/01/2019) El servici itinerant i gratuït pel qual la Mancomunitat es desplaça a diferents municipis de la comarca per a l’assessorament a les empreses engega el seu tercer any. L’Agència Impuls Emprenedor i Empresa Comarcal es va posar en marxa en desembre de 2016 i, des de llavors, ha realitzat més de 200 atencions individualitzades i ha ajudat a posar en marxa 20 empreses. En total, ha tingut una mitjana de 10 atencions al mes en les tres localitats on es desplaça: Muro, Banyeres de Mariola o Cocentaina. La signatura de la nova col·laboració afiança un servici que ja ha ajudat a desenvolupar més de deu empreses de la zona. També els emprenedors o autònoms dels municipis de la Mancomunitat poden sol·licitar ser atesos en sessions d’atenció individual gratuïtes de l’agència. Sobre aquest conveni hem parlat en el programa Arrel. A més a més, convidem al nou gerent de la Mancomunitat, Arnaldo Dueñas, i parlem amb l'artista Chemi Galiano, recentment guardonat amb el premi ecosostenible de l'organisme comarcal.