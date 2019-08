The examples populate this alert with dummy content

EXCURSIONES La Mancomunitat ya tiene preparada otra edición de Senderisme entre Muntanyes La Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat, en colaboración con la del Vall d'Albaida, inicia una serie de rutas guiadas entre los meses de septiembre a diciembre - La primera cita, el 7 de septiembre en Alfafara jueves, 29 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2019) Las Mancomunidades de l’Alcoià i el Comtat y de la Vall d’Albaida organizan una nueva edición de Senderisme entre muntanyes. Estas rutas guiadas tendrán lugar los meses de septiembre a diciembre y recorrerán los parajes de las tres comarcas cada fin de semana. Las excursiones por las poblaciones de l’Alcoià y el Comtat serán: Alfafara, 7 de septiembre, L’Orxa, 19 de octubre, Alcoy, 20 de octubre, Cocentaina, 16 de noviembre y Banyeres de Mariola, 17 de noviembre. El gerente de la Mancomunitat, Arnaldo Dueñas, hace una valoración positiva de esta nueva edición y destaca que la colaboración entre mancomunidades para sumar a unas 25 poblaciones. Para participar en estas rutas los interesados deberán inscribirse de manera gratuita mediante un formulario sobre el que podrán informarse en la página web de la Mancomunitat. Todas las rutas empezarán a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de la localidad.