The examples populate this alert with dummy content

PICO LENIN “La manera de ver la montaña ha cambiado” Natxo Gómez y Lorena Padilla han visitado Radio Alcoy para contar la experiencia vivida en el intento de encumbrar el Pico Lenin lunes, 07 de agosto de 2017 Los montañistas alcoyanos Natxo Gómez y Lorena Padilla viajaron en julio al corazón de Asia, a la cordillera de Pamir entre las fronteras de Tayikistán y Kirguistán para tratar de conquistar el Pico Lenin a 7.134 metros de altura. Gómez y Padilla han visitado Hoy por Hoy Alcoy para contar la experiencia vivida. A pesar de que viajaron en la segunda quincena de julio, una de las épocas en las que en teoría mejor tiempo hace, “después en la práctica la nieve fue prácticamente continua”, explica Gómez. Esto provocó que hubiese entre cinco y seis avalanchas diarias como puede verse en este vídeo. Gómez y Padilla han señalado la mentalidad fría que tienen los alpinistas de la zona. “La manera de ver la montaña ha cambiado, es muy diferente del alpinismo en Europa. Pensamos que para que servía el seguro, no suben helicópteros, no vienen a rescatarte. O vas con compañeros o en caso de enfermedad lo tienes muy complicado”, apunta Gómez. Padilla lo vivió en primera persona ya que pasó por un proceso gripal y estuvo algunos días con fiebre que le impidieron continuar con el ascenso. Gómez y otros compañeros tuvieron que participar en el rescate de un alpinista ucraniano. Después de ese suceso y de que avisasen a España de que daban por finalizada la expedición, Gómez volvió a hacer un último intento ya que el guía ruso que les acompañaba, Dimitri, le dijo que había una ventana de buen tiempo y que si lo intentaban, a lo que Gómez dijo que sí. “Íbamos a campamento por día, o sea, en un día llegamos al campamento dos, en otro, al campamento tres, allí pasamos la noche y a las 2 de la madrugada salimos a intentar hacer cumbre. No sé si fue una intoxicación o una acumulación de días estando en altura de mucho trabajo, pero a 6.300 metros le dije al guía, a Dimitri, que teníamos que volver. Estábamos a una hora de la cumbre pero me encontraba bastante mal”, Gómez ha dicho que se la ha quedado “la espinita de conseguirlo”. Ambos tuvieron un gran recibimiento por parte de la familia, y a pesar de todo lo que han vivido, Gómez no descarta volver a repetir una experiencia similar, en cambio, Padilla dice que por el momento no se plantea algo así pero que conforme van pasando los días, lo ve de forma diferente. Dos valientes que han llevado su pasión por la montaña hasta Asia, experiencia que les ha cambiado como personas y también la visión que tenían de la montaña.