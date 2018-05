The examples populate this alert with dummy content

MUNICIPAL La manzana de Rodes y el nuevo Aitex buscan su aprobación definitiva Los proyectos han superado el plazo de exposición pública sin alegaciones y serán sometidos a la votación del pleno lunes, 28 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/05/2018) Los proyectos del Parque Tecnológico y Cultural de Rodes y la nueva sede de Aitex buscan la aprobación definitiva en el pleno de este lunes. Superado sin alegaciones el proceso de exposición pública de ambos proyectos a lo largo de 45 días tras la aprobación de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, el salón de plenos somete a votación los proyectos de Rodes y Aitex. En la construcción nueva sede del instituto tecnológico del textil se ha implicado Aitex y el Gobierno local a fin de garantizar su permanencia en la ciudad. El nuevo edificio se alzará en una parcela de 12.000 metros cuadrados el área de El Castellar que pasará de residencial a terciario. El cambio aprobado permitirá cambiar el índice de ocupación sobre rasante del 30% al 60% y pasar a una altura máxima de 6 plantas a 3. Contará con 18.000 metros cuadrados edificados. La obra permitirá la agrupación de toda la actividad de Aitex que actualmente se distribuye en más de 5 ubicaciones en Alcoy. El parque Tecnológico, económico y Cultural de Rodes cuenta con una subvención de la Diputación de Alicante para su desarrollo y se enmarca en la estrategia EDUSI financiada por Europa con los Fondos Feder. Tras el cambio como espacio dotacional multifuncional en este parque se prevé la ubicación del instituto de la Cosmética, espacios culturales, el archivo y una nueva biblioteca para el barrio. El alcalde, Antoni Francés, destaca ambas iniciativas económicas como "necesarias para nuestra ciudad, dos proyectos importantes y estratégicos que nos permiten pensar en futuro y seguir siendo la segunda área industrial de España, tal como indica la INE, donde la ocupación a este sector tiene más peso".