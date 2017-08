The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN La Mare de Déu como protagonista Agres realiza el viernes 25 y sábado 26 de agosto la representación de este tradicional teatro en la Plaça de l'assut que se remonta a los años 40 del siglo pasado viernes, 25 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/08/2017) Agres acoge las representaciones de l’Aparició de la Mare de Déu en la Plaça de l’assut. Este tradicional teatro, que se remonta a los años 40 del pasado siglo, se representa a las 23 horas del viernes 25 de agosto en primer pase y el segundo el sábado 26 a la misma hora. Esta obra utiliza la Sierra de Mariola como escenario. Alrededor de 80 personas, 50 de ellas actores, hacen posible esta representación a la que acuden alrededor de 1.500 espectadores entre los dos pases. El grupo de teatro la Aparición, bajó la dirección de Enric Francés, dan vida a esta obra escrita por Francesca Beneito y que trata sobre la aparición de la Mare de Déu en Agres en el siglo XV, concretamente en el año 1484. El momento cumbre de la representación es cuando la Mare de Déu se le aparece a un manco y le devuelve el brazo. Esta función, junto a l’Embaixada del Pastoret y las fiestas de La Mare de Déu de Agres, ha sido declarada como Bien de Interés Turístico Local.