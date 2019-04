The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Mare de Déu del Miracle ja té revista i cartell S'han presentat en el Monestir de la Mareta amb Joanjo Llorens com a coordinador de la revista i Pepa Vañó com autora del cartell lunes, 25 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/03/2019) Cocentaina ha assistit a la presentació de la revista i del cartell de la Mare de Deu del Miracle. La revista número 63 té un marcat caràcter en els seus continguts pel quint centenari del miracle de la Mare de Déu que tindrà lloc en 2020. El seu coordinador, Joanjo Llorens, ha explicat detalls de la mateixa i en concret de la portada basada en un quadre pintat per al quart centenari del miracle, en 1920. També es va donar a conèixer en el mateix acte el cartell de la festivitat d’aquest any fet per Pepa Vañó, qui ha explicat la seua intenció basada en el sentiment i quina imatge ha reflectit, la de la Peregrina. La Pia Unión ha sigut l’entitat organitzadora un any més d’aquests actes que han tingut lloc en el Monestir de la Mare de Déu. La següent cita serà el 6 d’abril a les 20 hores en la parròquia de Santa Maria amb el pregó de Gabriel Francés. El dia central serà el 22 d’abril amb l’esperada ‘Suplica’, ja que el dia 19 aquest any és Divendres Sant.