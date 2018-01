The examples populate this alert with dummy content

ASAMBLEA La 'marea canina' aparca las movilizaciones e inicia la lucha legal contra las pruebas de ADN Los contrarios a la obtención del perfil genético de los perros anuncian su constitución “como asociación legal” para lograr la derogación de las pruebas domingo, 14 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Plataforma contra el ADN canino aparca la convocatoria de movilizaciones públicas con las que se “manifieste su indignación” y opta por su constitución “como asociación legal” para lograr la derogación de las pruebas genéticas a los perros. La marea canina, reunida este sábado en asamblea, estudia la incorporación de nuevos miembros y objetivos a los fines de la nueva asociación “encaminados al bienestar y la integración de nuestros animales de compañía en el ámbito urbano”. Los contrarios a la identificación de los perros a través de la extracción de su perfil genético han variado su estrategia. En la segunda asamblea convocada por este grupo y que se desarrolló en la Asociación de Vecinos de la Zona Norte, se acordó “aplazar de momento la posible convocatoria de una concentración que manifieste públicamente nuestra indignación”. Ante el fracaso ante el pleno del Ayuntamiento para derogar la medida del ADN, la plataforma acordó constituirse en asociación para “por medios jurídicos” lograr su propósito siguiendo las indicaciones de “fuentes especializadas en derecho”. La eventual asociación incorporará “nuevos miembros en un equipo de trabajo que dirija la nueva etapa que se abre”. Los asistentes a esta segunda asamblea abarrotaron el salón de actos de la Asociación de Vecinos de la Zona Norte. La reunión comenzó con una valoración de las actuaciones llevadas a cabo y la decisión de seguir adelante con la solicitud de retirada de las pruebas de ADN a los perros. A esta segunda asamblea de la Plataforma Anti ADN Canino en Alcoy habían sido invitados todos los grupos municipales. Acudieron representantes y concejales de Guanyar Alcoi, Ciudadanos, Partido Popular y Compromís. El Partido Socialista excusó su ausencia. Acudieron a la cita representantes de los veterinarios y de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy, así como un médico del Hospital Virgen de los Lirios, especialista en análisis clínicos, y un abogado de Alicante. En el turno de exposiciones un veterinario dio a conocer los aspectos positivos y negativos de las pruebas de ADN. El abogado señaló que la medida es totalmente legal y que el no cumplimiento acarrearía sanciones, pero señaló que la Ordenanza Municipal "contiene fallos de redacción y errores que podrían ser motivo para solicitar su suspensión".