PROTESTA La marea marrón inunda de nuevo la Bandeja Concentración en Alcoy, de unas 300 personas, por unas pensiones dignas-El colectivo suma a su reivindicación la condena los abusos contra las mujeres domingo, 06 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La marea marrón, color del lazo distintivo, ha congregado este sábado en la plaza de España a unas trescientas personas unidas en la reivindicación de unas pensiones dignas. La concentración, desarrollada en la Bandeja, ha sido una vez más el punto de encuentro de asociaciones de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla, en respuesta a la convocatoria de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. La concentración ha servido para recordar el rechazo a los planes del Gobierno de España y para solicitar que destine más recursos a políticas sociales e incremente las pensiones mínimas, como ha destacado el portavoz del colectivo en este acto, Juan Abad. “Queremos unas pensiones dignas”, ha señalado en el manifiesto leído ante los concentrados. La marea marrón anuncia nuevas concentraciones hasta que se escuchen sus protestas. La de Alcoy se suma a las desarrolladas en las capitales de provincia Valencia y Alicante, y otras ciudades de la comunidad. En todas ellas se han escuchado proclamas de condena y rechazo a la violencia o abuso contra el colectivo femenino. En la concentración se han escuchado también las palabras de Pep Jordá y la actriz Neus Agulló que se han sumado a las protestas hacia las políticas que no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía.