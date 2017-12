The examples populate this alert with dummy content

NUEVA NORMATIVA La 'marea' contra las pruebas de ADN llega al pleno de Alcoy El Colegio provincial de Veterinarios reconoce la efectividad y seguridad del sistema para reducir la presencia de excrementos en la calle pero recomienda medidas alternativas lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (18/12/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (18/12/2017) La marea ciudadana contra las pruebas de ADN a perros lleva al pleno de este lunes una moción para exigir la retirada de este sistema, introducido por el Ayuntamiento de Alcoy como medio para evitar la presencia de excrementos en la calle. La plataforma Alcoy contra el ADN cuenta con el respaldo de los grupos en la oposición y, según afirma, con el de todos los veterinarios de la ciudad. El Colegio de Veterinarios de Alicante “no recomienda” el sistema que, mediante el contraste del perfil genético, permite identificar al dueño del perro que no ha recogido los excrementos en la calle. Se posiciona el colegio en sintonía con el Consejo General de Veterinarios de España, según ha explicado a RADIO ALCOY uno de los miembros de la junta de gobierno, Gonzalo Moreno. El colegio es partidario de poner en marcha más “campañas de divulgación”. No obstante, Moreno reconoce que esta medida es “muy efectiva” para determinar el origen de las deposiciones y niega que la prueba, consistente en una extracción de sangre, sea peligrosa para los animales, tal y como sostiene la plataforma ciudadana. La moción que defiende el colectivo ciudadano propone eliminar la obligatoriedad de las pruebas de ADN de la nueva ordenanza, habilitar zonas específicas para que los perros puedan realizar sus deposiciones, actualizar el censo de animales y poner en marcha más campañas informativas. La plataforma ha reunido cientos de apoyos en las últimas semanas a través de las redes sociales. La moción está avalada por los grupos en la oposición. Los mismos grupos que, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo, aprobaron la nueva ordenanza en el salón de plenos. Guanyar Alcoi sigue siendo la formación más beligerante al respecto. Aparte de considerar que ha faltado información, su concejal Viky Llácer, advierte de que la empresa contratada para realizar los análisis de ADN tiene vínculos con el ex ministro socialista Bernat Soria. El Gobierno local rechaza la acusación y precisa que el Ayuntamiento ha pagado 800 euros por una aplicación que registrará la base de datos del ADN. El mantenimiento de la aplicación costará 70 euros mensuales. El equipo de Gobierno defiende que la campaña informativa ha comenzado en cuanto la nueva ordenanza ha entrado en vigor. Y añade que hasta junio no será obligatorio someter a los animales a las pruebas de ADN. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, recalca que la ordenanza ha comenzado a aplicarse con una campaña informativa para actualizar el censo de animales, precisamente una de las propuestas de la plataforma ciudadana. De momento, en apenas un mes, esa campaña ha aflorado a 422 canes en menos de un mes, un 10% del censo. 572 vecinos han actualizado los datos de sus perros desde el 20 de noviembre. 150 alcoyanos han comunicado la defunción de su animal y otros 422 han dado de alta a sus perros.