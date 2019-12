The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONS La Mareta tanca el cicle de romeries del V centenari La icona de la patrona de Cocentaina visita aquest dissabte 14 de desembre Penella, Alcúdia i el barri de Sant Jaume sábado, 14 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La patrona de Cocentaina la Mare de Déu del Miracle finalitza aquest dissabte 14 de desembre el cicle re romeries organitzades per la Pia Unió amb motiu del 500 aniversari del prodigi de les llàgrimes. Les romeries amb la Mareta van començar 15 de novembre i finalitzen amb la visita a les pedanies de Penella, Alcúdia i el barri de Sant Jaume de Cocentaina. El bon temps ha animat al devots i veïns a sumar-se a la iniciativa de caràcter festiu, religiós cultural i esportiu.