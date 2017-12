The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA La Marina y El Comtat protestan por el arranque masivo de almendros Agricultores y vecinos reclaman medidas alternativas para erradicar la bacteria xylella fastidiosa lunes, 18 de diciembre de 2017

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (18/12/2017) Más de mil personas, según los organizadores, participaron el sábado en la manifestación para exigir alternativas al arranque de almendros como medida para erradicar la bacteria xylella fastidiosa, el ébola de los olivos, en las comarcas de las marinas y El Comtat. La marcha recorrió la carretera CV 70 entre Guadalest y Benimantell, los municipios en los que fueron detectados los dos primeros focos de la enfermedad en España. Bajo el lema de No al arranque de árboles sanos. Soluciones para los afectado ya, la protesta buscaba “hacer llegar a la Conselleria de Agricultura el descontento y la disconformidad que existe en las tres comarcas afectadas por la bacteria, con respecto al plan de erradicación masiva que la Administración está ejecutando y por el que se están exterminando árboles enfermos y también sanos de la parcela infectada, en un radio de 100 metros”. La manifestación la convocaban Jóvenes Agricultores ASAJA y la asociación de afectados por xylella fastidiosa en Alicante. Las dos entidades recalcan que el actual plan de erradicación se ha demostrado “ineficaz”. “Arrasar con todos los árboles, los sanos y los enfermos no es la solución porque ya no estamos ante casos aislados, sino que la plaga se ha extendido a 3 comarcas, La Marina Alta, la Marina Baixa y El Comtat y existe una alta probabilidad de que próximamente se den a conocer nuevos focos”, resumen los convocantes. “Toda esta belleza paisajística que todos los que habéis venido hoy aquí habréis podido contemplar, está en peligro y puede desaparecer de un plumazo si la administración pone a pleno rendimiento el plan de erradicación que tiene en marcha, el cual supone arrancar y triturar todos los almendros sanos en un radio de acción de 100 metros en el entorno de un árbol positivo”, señaló el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte. El colectivo agrario no comprende por qué “la conselleria no trabaja por llevar al Ministerio de Agricultura y a Bruselas un plan de contención que sustituya al de erradicación. Un protocolo igual de efectivo para evitar la propagación de la plaga, pero menos agresivo con los afectados y el territorio, como el que se aplica en Baleares y en el resto de países de Europa y América afectados por esta bacteria”. “Nos da la sensación de que Alicante va a ser cabeza de turco. La Generalitat ha decidido que los agricultores de Alicante se sacrifiquen. Mientras la plaga no salte a Valencia van a seguir arrancando árboles sanos aquí. Es una aberración. Basta ya”, afirmó Aniorte. El portavoz de la Plataforma de Afectados de la Xylella en Alicante (Axfa), Adolfo Ribes, dijo en la lectura del manifiesto reivindicativo, que “la administración valenciana ha abandonado al sector agrario del norte de la provincia y nos ha puesto a los pies de los caballos, porque no se ha atrevido a defendernos, ni ante el resto de comunidades autónomas de nuestro país, ni ante nuestro ministerio ni ante Bruselas. Las entidades convocantes advirtieron de que “de continuar con este plan de erradicación van a desaparecer 250 hectáreas de frutos secos en secano y esto es condenar a la extinción absoluta a un sector agrario, una cultura y un patrimonio”.