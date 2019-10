The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Marxa a Peu contra el cáncer espera reunir unos 700 participantes La concejal de Bienestar Social, Aranza de Gracia, ha animado a la participación, junto a la presidenta de Solc, Marcela Ripoll, y junto a la vicepresidenta de la AECC, Rosa María Payá miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/10/2019) La sexta edición de la Marxa a Peu contra el Cáncer espera reunir a más de 700 participantes e igualar la gran respuesta de anteriores convocatorias. Será con motivo el Día Internacional del Cáncer de Mama que esta marcha se celebra el domingo 20 de octubre a las 12 horas. Una hora antes se podrán realizar las inscripciones en la Plaça de Dins donde se leerá el manifiesto antes de salir para dar la tradicional Volta als Ponts. La concejal de Bienestar Social, Aranza de Gracia, ha animado a la participación en un evento solidario y familiar. Se podrá comprar una camiseta para participar en la Marxa. Cada camiseta valdrá 5 euros. De Gracia, junto a la presidenta de Solc, Marcela Ripoll, y la vicepresidenta de la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer, Rosa María Payá, han agradecido su colaboración a Xavi Terol por el cartel y a las empresas Losdi y Nirvel, entre otras.