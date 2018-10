The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La matrícula de la EOI crece un 26,4% La Escuela Oficial de Idiomas espera incrementar su alumnado y seguirá con el proceso durante el mes de octubre para cubrir las 610 plazas que quedan vacantes jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2018) La matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) crece este curso un 26,4%. El centro ha retomado las clases en octubre con 249 alumnos más que hace un año. Las aulas de la EOI han iniciado el presente curso escolar con un nivel de ocupación del 66%. Las clases de Inglés, Alemán, Francés y Valenciano han comenzado con 1.190 alumnos matriculados. La dirección de la escuela, que encabeza Alma Blasco, atribuye a la campaña de difusión y mejor organización el alza de 26,4% en la matrícula respecto al curso pasado. "Hemos realizado una campaña de promoción más extensa además se han ampliado horarios y de oferta formativa". El esfuerzo ha logrado que los resultados sean mejores. Hace un año las clases se retomaron con 941 matriculados en las 1.800 plazas con las que cuenta el centro. La Escuela Oficial de Idiomas espera incrementar su alumnado ya que mantendrá abierta la matrícula durante el mes de octubre para cubrir las 610 plazas que quedan vacantes (165 de Inglés, 160 de Alemán, 260 de Francés y 25 de Valenciano).