The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRAS MORAS La media luna impone su paso La cadencia las marchas moras inundó de evocaciones árabes la tarde del 22 de abril viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El colorido de los trajes y la sonoridad de las marchas moras transformaron las calles de Alcoy en un zoco de Bagdad durante la tarde del 22 de abril. Este vídeo resume la participación de todas las escuadras del bando de la media luna.