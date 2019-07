The examples populate this alert with dummy content

Maratón La Media Maratón Unión Alcoyana se disputará el 15 de diciembre La carrera, organizada por el Club de Atletisme Alcoy, ha sido presentada con novedades y diferentes competiciones jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con un novedoso cartel inspirado en una foto que dió la vuelta al mundo durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, ha sido presentada la Media Matarón Unión Alcoyana. La prueba, que se disputará en Alcoy el próximo 15 de diciembre, ha querido hacer un guiño a la carrera disputada en Río de Janeiro, en en la que una atleta que se lesionó pisó a otra. La ayudó a levantarse y juntas finalizaron la prueba reina del atletismo. Al igual que en ediciones anteriores, a parte de la media maratón, los corredores también podrán participar en cuarto de maratón y marcha. Este año con la novedad de que son 5 Km y no 7 Km a recorrer como el año pasado, media maratón por relevos y micro maratón. Esta carrera, organizada por el Club de Atletisme Alcoy y patrocinada por la Unión Alcoyana, pasará por todos los lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza España. Los precios que variaran según la semana de inscripción.