PREMIOS La mejor educación medioambiental se da en Ibi Ibi queda finalista en los Premios Ciudad Sostenible que entrega el Ministerio de Agricultura por dos proyectos desarrollados desde el Museo de la Biodiversidad y el jardín botánico de la Estación Biológica de Torretes sábado, 20 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Ibi ha sido reconocido como finalista en la categoría de Educación ambiental de los Premios Ciudad Sostenible. La ciudad se corona como difusora de los valores del Medio Ambiente gracias a dos proyectos singulares desarrollados desde el Museo de la Biodiversidad y el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes, que cuentan con la colaboración de la Universidad de Alicante, a través del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). El objetivo principal de los proyectos ibenses es sensibilizar, concienciar y capacitar a amplios grupos de población sobre la importancia de adoptar conductas responsables y respetuosas con el Medio Ambiente. El auditorio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acogió este jueves el acto de entrega de estos premios. Se trata de la edición número 15 de estos galardones que otorga la Fundación Fórum Ambiental, con el apoyo del Ministerio y la colaboración de Ecoembes, en reconocimiento a los municipios y entes locales que apuestan por proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad. El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, recogió la distinción de la mano de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien hizo entrega de los galardones. El primer edil asistió acompañado por el concejal de Museos y Turismo del Ayuntamiento ibense, Rubén Barea, el director del Jardín Botánico, Segundo Ríos, y el resto del equipo.