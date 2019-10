The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La mejor fotografía festera, en Amagatalls de la Festa El programa de Paco Aznar ha tenido en esta ocasión como invitados a algunos de los fotógrafos premiados en el concurso Antonio Aura Martínez en su 68 edición martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (22/10/2019) Paco Aznar ha tenido en esta ocasión un Amagatalls de la Festa especial por la semana previa a los días centrales del Mig Any 2019. En este caso ha contado como invitados con los premiados en la 68 edición del concurso fotográfico Antonio Aura Martínez que convoca la Asociación de San Jorge. Junto a Juan Carlos Ripoll, ganador de la colección de honor, por cuarta vez en los últimos seis años, han estado otros participantes premiados en este certamen. Y es que la fotografía festera da mucho para hablar.