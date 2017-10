The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA La mejor hamburguesa gourmet llega a Alcoy The Good Burger ha abierto este fin de semana un restaurante de más de 120 m2 en la planta de restauración del Centro Comercial Alzamora, junto a los cines martes, 03 de octubre de 2017 The Good Burger, el restaurante líder de la hamburguesa gourmet, ha llegado al Centro Comercial Alzamora. The good burger, "la buena hamburguesa", inauguró el pasado fin de semana su primer establecimiento en Alcoy. El restaurante especializado en gastro hamburguesería se ha instalado en la plata de restauración, junto a los cines, en un espacio de inspiración neoyorquina, de más de 120 metros cuadrados. La carta de The good burger se caracteriza por ingredientes de vanguardia y está diseñada para los amantes de las burgers y del estilo de vida urbano. Con tan solo 4 años de vida, la hamburguesería de moda cuenta con 100 establecimientos en España, lo que le ha valido premios como la Mejor Burguer del año o Comercio del Año en la categoría de Fast Food. La empresa pertenece al grupo Restalia, propietaria también de 100 Montaditos y Cervecería La Sureña, que también cuenta con restaurante en Alcoy.