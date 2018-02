The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS La mejora del Real Blanc pasa la primera criba del plan Edificant La Conselleria de Educación acepta la propuesta del Ayuntamiento de Cocentaina para mejorar la accesibilidad del colegio lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El proyecto de mejora del colegio Real Blanc de Cocentaina ha pasado la primera criba del plan Edificant, impulsado por la Generalitat para que los ayuntamientos gestionen obras en centros educativos. La Conselleria de Educación ha dado su visto bueno a la propuesta del Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad del edificio con la instalación de un nuevo ascensor. Educación ha autorizado el proyecto, uno de los dos solicitados por el Consistorio contestano. El otro, la unificación del colegio San Juan Bosco, está a expensas de decidir el futuro de uno de los edificios del centro. “Es una magnífica noticia saber que tendremos un Real Blanc libre de barreras arquitectónicas”, ha señalado la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa. El departamento municipal de Educación ha comenzado a trabajar la documentación necesaria para la segunda fase del plan: una memoria valorada del proyecto, el acuerdo de los consejos escolares del colegio y municipal, así como la aprobación por parte del pleno. Estepa subraya que el Ayuntamiento “se está esforzando al máximo para que Edificant deje las escuelas municipales en unas condiciones óptimas para la enseñanza de nuestros niños y niñas”. Una vez presentada la documentación requerida, la analizará la conselleria para aceptar el proyecto, cuya ejecución deberá aprobar de forma definitiva el pleno. A través de este plan, los ayuntamientos se encargan de ejecutar la obra, financiada con fondos autonómicos.