MUSEO La memoria del tren Alcoy-Gandia vuelve a andar El parque temático del histórico 'Tren dels Anglesos', ubicado en Almoines, reabre sus puertas cada domingo sábado, 30 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/09/2017) El parque temático del tren Alcoi-Gandía inicia nueva temporada en Almoines. Cada domingo, desde el 1 de octubre, muestra a los visitantes los trayectos ferroviarios de hace más de un siglo. La maqueta de cinco pulgadas del antiguo tren del anglesos, que comenzó a conectar hace 125 años el interior con la costa, parte cada domingo a las 10,30 de la mañana. Es uno de los atractivos del parque temático del tren Alcoi Gandía de Almoines que ha iniciado nueva temporada. Hasta las 13,30 atiende a los visitantes a los que invita a subirse a la maqueta ferroviaria inspirada en los trayectos originales. Jaume Gómez, vicepresidente de la Asociación del Tren Alcoi Gandía, es además uno de los ferroviarios de este tren a escala. De hecho, la asociación ofrece la oportunidad de formarse como ferroviarios de este singular tren. Como complemento a este viaje la asociación ofrece la visita a una antigua locomotora y al museo ubicado en la estación de Almoines que conserva la documentación de la compañía fundador.