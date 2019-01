The examples populate this alert with dummy content

VISITA La ministra de Industria, Reyes Maroto, anuncia en Aitex que el Gobierno "luchará" contra las falsificaciones en el textil La Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España ha visitado esta tarde el instituto tecnológico del textil en Alcoy, donde ha reforzado su apoyo hacia el textil tras las reivindicaciones manifestadas por el sector la semana pasada en Ontinyent lunes, 28 de enero de 2019 La Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, ha visitado este lunes la sede de Aitex en Alcoy. Lo ha hecho acompañada por el alcalde, Toni Francés, el presidente y el director del instituto tecnológico del textil, Rafael Pascual y Vicente Blanes, respectivamente, el delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Blanca Marín, la directora del IVACE, Júlia Company, y el presidente del Consejo Intertextil Español, Càndid Penalba, además de representantes de agentes económicos y empresariales de la ciudad, que han conocido las instalaciones de AITEX de primera mano. "Este centro es el buque insignia, como decía el alcalde, de un sector del que se habla poco", ha destacado Maroto. "Esperemos que con el impulso de todas las administraciones (...) podamos mantener esa materia prima que España siempre tuvo, a pesar de la crisis". La ministra ha manifestado en Alcoy su firme voluntad de "trabajar" con el sector, que tendra un lugar "clave" en la agenda sectorial, concretamente, con la lucha contra las falsificaciones. "Podemos contribuir a que el sector gane en visibilidad y competitividad: desde el Ministerio estamos trabajando con una campaña importante contra las falsificaciones, el sector textil y la cosmética son los más afectados, con innovación y compromiso, para que vuelvan a recuperar su esplendor y generen riqueza y empleo". Lo ha dicho en el contexto de la reunión que mantuvo la semana pasada con representantes del Consejo Intertextil Español en Ontinyent. Al finalizar su comparecencia ante los medios, Maroto ha destacado de esta manera la labor "transversal" del instituto tecnológico del textil (Aitex) en Alcoy. "Vemos cómo se desarrollan ensayos que protegen la seguridad de las fuerzas del Estado, otros que ayudan a regenerar células, por ejemplo, de los quemados, y también la calidad y la salud de los tejidos para poder disfrutar de la ropa sin ningún tipo de anomalía". La ministra ha recordado el compromiso del Gobierno central con el textil y la comarca a través de iniciativas como los Premios Nacionales de Moda.