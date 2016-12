The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA NIÑOS La mirada más inocente Los niños aportan con sus comentarios la visión más sincera sobre la actualidad y expresan sus deseos para el próximo año miércoles, 28 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Tertulia de niños (28/12/2016) Radio Alcoy retoma su cita con los analistas más inocentes. Este miércoles 28 de diciembre Tertulia infantil especial de Navidad y cuenta mos con la presencia de Mauro, Sofía, Sara, Carmen, Raúl y Sergio. En sus vacaciones escolares han encontrado un hueco para analizar asuntos de la actualidad y comentar noticias de interés. Aprovechan este tiempo además para la lectura o la práctica deportiva y al final de la tertulia nos presentan sus deseos para 2017 y su carta a los Reyes Magos. Como colofón se despiden con el villancico Pastorets i Pastoretes.