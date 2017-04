La misma historia

El pasado sábado el Unión Alcoyana FS se desplazó a la localidad de Albatera para disputar el partido correspondiente a la jornada 25 del campeonato de liga. El quinteto de inicio lo formaron Jaco, Dani, Gomis, Pablito y Nando. El equipo comenzó el partido jugando con las líneas de defensa altas intentando asfixiar a los locales en su campo. De inicio no se consiguió y Jaco tuvo que hacer un par de buenas intervenciones para evitar el gol inicial de los locales mientras los de Javi Silvestre tan sólo hacían peligro a la contra.

El marcador se puso en contra a los 9 minutos de juego. Tras un rebote, el balón se coló en la portería alcoyana. Cuatro minutos más tarde se complicó aún más cuando el Albatera puso el 2-0 en un córner muy mal defendido. El equipo no estaba bien, pero estaban recibiendo demasiado castigo para el juego desplegado por el Albatera. Los de Javi Silvestre, que trenzaban jugadas aisladas de peligro se volvieron a meter en el partido con el gol de Nando tras una muy buena jugada de Verdú. Aquí no acabó la reacción alcoyana ya que, antes de llegar al descanso, de nuevo Nando puso el 2-2 en el marcador. El juego del conjunto de Alcoy no era bueno pero tampoco se podía decir que el resultado era justo para los locales.

En la reanudación el equipo de Javi Silvestre salió mucho mejor. Dominaba y se tuvieron buenas ocasiones pero el gol no llegó hasta el minuto 29 cuando Pablito, tras un buen recorte, puso el 2-3 en el marcador. Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo, llegó el empate en el 33. Además no acabaron las malas noticias. Inmediatamente después llegó el 4-3 tras un disparo lejano desviado ante el que nada pudo hacer Jacobo. Esto obligó al equipo a jugársela de 5 los últimos cuatro minutos pero por desgracia no se pudo aprovechar y el Albatera, a un minuto del final, puso el 5-3. En los últimos segundos Verdú estrelló un balón al palo que hubiera permitido acortar distancias y buscar la épica pero el balón no quiso entrar.

Al igual que pasó en Aspe, el equipo supo competir hasta los últimos 5 minutos de partido. Ahí, fallos de concentración y carácter en defensa condenaron el resultado final e impidieron llevarse los 3 puntos en juego.