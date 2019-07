The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La missa del peregrí, centre d'atenció dins dels actes del V Centenari del Miracle Es calcula en un miler de persones les que han participat des del passat 5 de maig quan es va fer la inauguració - Han acudit fidels de poblacions com Utiel, Requena, Ontinyent, Benimaclet o Benidorm lunes, 29 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Prop de 1.000 persones han participat ja en la missa del pelegrí que està fent-se amb motiu del V Centenari del Miracle de les Llàgrimes de la Mareta. Aquest és un dels requisits per a guanyar-se la indulgència plenària en aquest Any Sant Marià a Cocentaina. Des del passat 5 de maig amb la inauguració, on van participar 500 persones, fins a l’actualitat, en diferents grups, es calcula en un miler de persones les que han participat algunes procedents d’Utiel-Requena, Alcoi, Valencia, Ontinyent, Benimaclet o Benidorm. Aquest estiu una nova missa del peregrí serà el 31 d’agost però a partir del mes de setembre hi haurà missa quasi tots els dissabtes.