CAPITÁN CRISTIANO La mística de los Navarros triunfa en Alcoy La evocación a las tierras del Norte, con grupos autóctonos, marca el séquito rematado con la original carroza del capitán domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una potente demostración de fuerza de las tierras del Norte ha marcado el inicio de la Entrada de los cristianos. Los grupos autóctonos de Navarra han impactado dentro del séquito del capitán cristiano, José Vicente Jornet, que ha desfilado con la versión original de Aleluya, de Amando Blanquer, interpretada por la Societat Musical Nova d’Alcoi. El séquito ha surgido de la imaginación del joven Antonio Aracil, que ha ideado una fenomenal carroza para el capitán, rematada con un árbol y una cascada. El agua, en sintonía con la tonalidad azul del traje del capitán, ha concedido un aire místico al líder de las tropas cristianas. El traje del capitán, sobrio y rematado con un casco cuyas aristas apuntaban al cielo, ha generado la ovación unánime del público que ha abarrotado desde primera hora las calles de Alcoy.