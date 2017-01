The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES La mística de los Reyes se hace leyenda en Alcoy Miles de personas abarrotan las calles de la ciudad para ser testigos de la 132 Cabalgata en la que Melchor, Gaspar y Baltasar derrochan magia, fantasía e ilusión jueves, 05 de enero de 2017 No hay lógica que resista a la magia que destila Alcoy cada 5 enero. Demasiados elementos se conjuran para conseguirlo. Así lo han atestiguado este jueves los rostros emocionados de los niños (y también de sus padres) que por miles han abarrotado las calles de la ciudad para asistir al rito anual de dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos han recorrido las principales calles de la ciudad en la 132 Cabalgata, la más antigua de España. Y también la más “auténtica”, en palabras del concejal de Fiestas, Raül Llopis. Los antorcheros, la guardia real, los grupos de danza y el pueblo han constituido un séquito de 1.500 personas que poco o nada tiene que ver con otras cabalgatas. Los Reyes, que han partido a las 18.00 horas desde El Camí, han llegado acompañados de 377 pajes, els negres que, con sus escaleras, han accedido a los balcones de centenares de casas para entregar en mano los regalos a los niños, fruto de las cartas remitidas el día anterior. Los paqueteros han distribuido más de 800 paquetes, según el Ayuntamiento de Alcoy. La presencia de los pajes, la llegada de los Reyes en camello lanzando besos a los niños y el extraordinario acompañamiento musical han vuelto a convertir el desfile en una experiencia única, en un místico ritual de magia, fe y fantasía, conceptos que han atraído hasta Alcoy a vecinos de municipios de toda España. El momento culminante, como cada 5 de enero, ha sido la adoración a la Sagrada Familia en la plaza de España, convertida por instantes en la Belén de los albores de la nueva era. Las tres entidades que han acompañado a los Reyes han sido la Peña Fontilles, la escudería Piston y la filà Llana. En el séquito han participado las cuatro bandas de música de Alcoy, todos los grupos de dolçaina y los grupos de danza Carrascal y Sant Jordi. Arropados por una multitud que ha tomado las calles, sus majestades han completado el recorrido con el que Alcoy reivindica, tras conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural y de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un hueco entre los acontecimientos distinguidos como Patrimonio de la Humanidad. Con esa ilusión regresan los Reyes a Oriente, donde permanecerán a la espera de volver a la ciudad que con tanto afecto les acoge desde 1885.