EDUCACIÓN "La mitad de la población activa no tiene la Secundaria" Mila de Lucas, docente y secretaria del Orosia Silvestre, explica el plan para revertir el índice de personas adultas que carecen de formación obligatoria lunes, 12 de junio de 2017 El Centro Permanente de Formación de pesronas adultas Orosia Silvestre ha puesto en marcha un plan que trata de revertir el alto índice de personas mayores que carece de formación obligatoria. "La mitad de la población activa carece de titulación en Secundaria". Sobre este dato la secretaria y docente del Orosia Silvestre, Mila de Lucas, explica este lunes en La Ventana el Plan de Mejora Educativa, que tiene como finalidad "facilitar la formación necesaria a las personas mayores que carecen de ella para desenvolverse en la sociedad" Los canales para captar potenciales alumnos, que quieran ampliar su formación y consolidar este título de Secundaria, son el SERVEF, los Centros de Salud y los colegios de Primaria y Secundaria.