The examples populate this alert with dummy content

CIENCIA La molécula de la esperanza Un centro de Vizcaya ha descubierto un fármaco que podría poner fin a la Porfiria de Günther, la enfermedad que sufren solamente 200 personas en todo el mundo, entre ellas, la ibense Fide Mirón jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/04/2018)

AUDIO Informativo comarcal (12/04/2018) Una molécula, probada en ratones, que, unida a la enzima inestable propia de los aquejados por la Porfiria de Günther, podría acabar con esta terrible enfermedad minoritaria. Este es el hallazgo que arroja la investigación desarrollada en el CICBiogune de Vizcaya, en el País Vasco. Un equipo de veinte personas, capitaneado por el científico Óscar Millet, espera obtener los buenos resultados del fármaco analizado durante doce años y que aplicará, en primer lugar, a la cara visible de esta enfermedad congénita: la vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras, Feder, Fide Mirón. La noticia le llegó a la ibense a través de una llamada, como recuerda Millet. "Se lo comenté en una conferencia, pero no se percató, porque intenté ser un poco más suave. Pero luego la llamé por teléfono y le dije que habíamos encontrado algo que podía ser útil, algo gordo, vaya (...) Es consciente de que este posible tratamiento es más para otros pacientes porque ella tiene daños irreversibles, pero ahí también se demuestra la generosidad de Fide". Millet espera poner en marcha la molécula de la esperanza que acabaría con Günther antes de que acabe el año. El tratamiento, que está a la espera de ser aprobado por la Agencia Española del Medicamento, se administrará vía oral y se aplicará a los pocos pacientes que la padecen a lo largo de varios meses.