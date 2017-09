The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La monja que rescató a España de la crisis Carmen Machi se enfunda en 'La autora de Las Meninas' en la piel de Sor Ángela, una monja copista a quien se le encarga hacer una réplica del cuadro de Velázquez para sacar fondos con los que afrontar la deuda que persigue al Estado - La obra llega este sábado, 30 de septiembre, al Teatro Calderón jueves, 28 de septiembre de 2017 "España me hace mucha gracia. España es un follón (risas)". España, año 2037. Una crisis económica galopante acecha al Estado. ¿La solución? Vender todo el arte y sacar pasta para rescatar al país...del follón. Este es el argumento -en una supuesta ficción- de La autora de Las Meninas, de Ernesto Caballero, que este sábado se presenta en el Calderón, a partir de las 20.30 horas, y cuya protagonista es una monja. Una monja copista, o lo que es lo mismo, Sor Ángela, es decir, Carmen Machi, a quien se le encarga la difícil tarea de replicar el famoso cuadro de Las Meninas de Velázquez para no tener que desprenderse del original. Una monja "con mucho rock and roll" que ha cautivado a Machi. "Son muchas cosas las que pasan a partir de ese inicio poderoso". Nos sentamos con Sor Ángela -y con Machi- en un Tragaluz de excepción. Conversamos sobre sus éxitos, sobre su virtud camaleónica de interpretar diversos papeles y sobre España, claro. No te lo pierdas.