OBITUARIO La montaña pierde luz Fallece Francisco Barrachina, uno de los grandes pintores del siglo XX viernes, 09 de junio de 2017 Alcoy ha perdido a uno de sus grandes pintores de la segunda mitad del siglo XX. Ha fallecido Francisco Barrachina (Benifallim, 1940), maestro del realismo y heredero de la tradición pictórica del siglo XIX, como Emilio Sala, Antonio Gisbert o Mariano Fortuny. En la actualidad tenía en marcha una exposición antológica titulada El pintor de la luz de la montaña alicantina, que se puede visitar en Crevillente. El funeral será este sábado, a las 12.00 horas, en la capilla del tanatorio de la Zona Norte, donde permanece instalada la capilla ardiente.