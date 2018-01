The examples populate this alert with dummy content

CAMPAMENTO REAL La morada de los sueños abre sus puertas por tercer año consecutivo Más de 8.000 personas disfrutan hoy del Campamento Real como preludio a la Cabalgata, que arranca esta tarde a las seis desde El Camí viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Desde primera hora de la mañana, las colas en el lugar donde descansan los sueños han sido una constante que se mantendrá hasta las cuatro de la tarde, momento en que las dependencias reales cerrarán al público para dar paso a la Cabalgata. Más de 8.000 personas se están acercando al Preventorio para visitar la jaima de Sus Majestades de Oriente, el lugar donde descansan camellos y otros animales del séquito real y observar cómo los pajes se apresuran para empaquetar los regalos a tiempo. Sin duda, uno de los trabajos más duros es el del escriba, encargado de leer las cartas de todos los alcoyanos. Unos deseos que este año se centran en "la voluntad" y en "juguetes", además de "tecnología", algo que todavía resulta novedoso con respecto a las cartas que llegaban en la antigüedad. Un Campamento Real, que precisamente comenzó hace tres años con este único espacio visitable, el del escriba, y que se extiende en la actualidad en dos zonas a las que espera sumar una tercera, como explica Jaume Santamaria, portavoz de la Asociación Cultural Samarita. "Estamos en contacto con sus Majestades de Oriente para ver si hay una tercera zona para el año que viene: parece ser que sí, pero estamos trabajándolo con ellos porque tampoco resulta fácil". Cerca de doscientas personas han trabajado desde la madrugada de ayer en la organización del Campamento Real, que repite su éxito.