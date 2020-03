The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS La mortalidad por covid en DomusVI de Alcoy llega al 73% de las víctimas en residencias de la provincia El geriátrico de la calle Oliver es uno de los cinco centros de mayores en los que la consellería tiene activado el control sanitario sábado, 28 de marzo de 2020

La Residencia de mayores DomusVI de Alcoy es, estadísticamente, la que peores datos arroja sobre mortalidad entre los centros de mayores de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, los 28 fallecidos a causa del brote de coronavirus que contabiliza la consellería de Sanidad en este centro, representan el 73% de las 38 muertes que se han producido en los 16 centros de mayores alicantinos. En relación a los 61 centros de mayores con casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana, que contabiliza la consellería de Sanidad, los fallecidos en la residencia de la calle Oliver de Alcoy representan el 46% del total de las víctimas mortales en residencias de ancianos en las tres provincias. La gravedad del caso de la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy, -de la que siguen sin trascender datos actualizados de contagios, sólo de fallecidos-, la pone en el punto de mira de las comparecencias diarias de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. En la de este sabado 28 de marzo ha explicado que esta residencia es una de las cinco en las que la consellería de Sanidad mantiene activo el control sanitario. Las otras cuatro están en Torrent, Alicante, Requena y Morella. El último dato global aportado por Ana Barceló este sábado suma 36 fallecimientos más y 502 nuevos casos positivos que elevan a 4.034 los diagnosticados en la Comunitat Valenciana, desde que comenzó la crisis sanitaria, que ha provocado en las tres provincias 234 víctimas mortales. La consellera ha manifestado que en esta comunidad la curva del coronavirus evoluciona "a ritmo distinto" respecto a la de Madrid, donde ha comenzado a hablarse de próximidad al pico de contagios. Lo ha dicho a pregunta cuando preveía que se llegaría aquí al pico de contagios, a lo que ha contestado su percepción de que de momento aquí "es difícil que vaya a descender la curva" de contagios. Sí que ha garantizado que a diferencia de otros puntos, en la Comunidad Valenciana no hay saturación y todavía quedan hay 4.682 camas libres en centros hospitalarios para atender a pacientes. (Seguimos ampliando la información)