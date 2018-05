The examples populate this alert with dummy content

TEATRO La Mostra apuesta por salir a la calle en su vigésimo octava edición La feria de las artes escénicas de Alcoy se prepara para recibir a 23 compañías con 24 funciones y muchas novedades, entre ellas, el estreno de dos escenarios exteriores para poder disfrutar de las representaciones lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/05/2018) La Mostra de Teatre ultima preparativos en esta semana previa a su inauguración, este sábado, a las siete de la tarde, en el Calderón con Merlín, un musical de leyenda. Hasta 500 personas, entre profesionales de las compañías, programadores y prensa está previsto que visiten la ciudad entre el 26 de mayo y el 1 de junio. ¿Entre las novedades? Una vocación de que la oferta teatral salga a la calle, ya que siete de los 24 espectáculos estrenan escenario al aire libre, además de la plaça de Dins, la plaza Ferrándiz y Carbonell y el Paseo de Cervantes. Miquel Santamari, director de la Mostra, explica que, en total, serán "siete los espacios" de la Mostra y añade que habrá once espectáculos "de estreno absoluto o con carácter de estreno". Teatro, danza, circo, teatro itinerante de calle, teatro musical y conciertos teatralizados. Presencia alcoyana y valenciana que se combinará con compañías de otras seis comunidades autónomas. La Mostra de Teatre 2018 sale adelante con un presupuesto que se mantiene en los 200 mil euros, 30% procedentes de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat, y un 15% del Ministerio de Cultura, la Diputación, las dos universidades, la de Alicante y la Politécnica de Valencia, además de la taquilla. Además, Alcoy será en esta edición la primera ciudad en reunir a los profesionales en un debate interno para establecer un diagnóstico del mercado escénico actual con vistas al futuro.