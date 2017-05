The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Mostra de Teatre d'Alcoi amplía su escenario La feria, que arranca este sábado, 27 de mayo, ubicará algunos espectáculos en La Glorieta y en el Círculo Industrial martes, 23 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/05/2017) La Mostra de Teatre d’Alcoi incluye novedades en su programación, que, del 27 de mayo al 2 de junio, traerá a la ciudad 29 espectáculos de 31 compañías diferentes. La primera de ellas atañe a la ubicación de sus espectáculos al aire libre: La Glorieta se suma a la Plaça de Dins como lugar estratégico junto al Àgora, espacio reservado para el público profesional, que cierra con 200 inscripciones. El Círculo Industrial es el segundo espacio que, en este caso, se reincorpora al programa de la Mostra, con la continuación de un espectáculo que vio nacer hace una década. El resto de obras, que llegan a todos los públicos, se representarán en el Teatre Calderón, el Principal, el Centre Cultural y el salón Savoy.