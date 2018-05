La Mostra de Teatre d'Alcoi arranca amb màgia

Alcoi ja es prepara per a ser l'aparador dels debuts teatrals de la Comunitat Valenciana. Des d'aquest dissabte fins al divendres 1 de juny, la ciutat serà escenari d'11 estrenes absolutes, del total de 24 funcions, de 23 companyies, que conformen la Mostra de Teatre 2018. La fira comença al Teatre Calderón aquest dissabte, amb la representació a les set de la vesprada de Merlín, la Leyenda, protagonitzada per un Javier Gurruchaga fet per a aquest paper. "És un personatge major, bonàs, a favor del bé i de la tolerància, que és allò que li inculca el rei Artur, de pau i imaginació (...) I, després, són cançons, és un musical on parlem de l'amor, el desamor, dels dubtes, de la vida i la mort, en clau de rock, de blues, de cançons per a tot el món, ja que té molt a veure amb la Mondragon de Viaje con nosotros-".



Una de les novetats de l'organització de la Mostra és el teatre de carrer, per a la qual cosa s'han ampliat els espais fins a un total de set. "Fem en la plaça de Dins, tres dies, en el passeig de Cervantes, dos, en la placeta de Ferràndis i Carbonell un dia, el divendres, l'últim dia; evidentment està pensat per a què la gent d'Alcoi puga veure teatre de carrer, ja que ací no hi ha molt".

Menús especials amb motiu de la Mostra, activitats pels 200 professionals que es desplaçaran fins a la ciutat i molt, molt de teatre per a grans i petits és la proposta d'aquest any. Després de demà, la Mostra segueix el dilluns amb dos espectacles a la tarda. No es perdin la nostra programació especial per a cada dia de la Fira.