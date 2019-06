The examples populate this alert with dummy content

REPRESENTACIONES La Mostra de Teatre danza a ritmo de Sol Picó La coreógrafa alcoyana inaugura la 29 edición de la feria de artes escénicas con su producción "Animal de Sèquia" en el Teatre Calderón - "Hippos" y "Plagi" completan el cartel del primer día del certamen lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/06/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/06/2019) La Mostra de Teatre d'Alcoi alza hoy el telón a ritmo de la danza de Sol Picó. El Teatre Calderón acogerá, a las ocho de la tarde, la puesta en escena de Animal de Sèquia, de la coreógrafa alcoyana. Con ella hemos hablado en Hoy por Hoy Alcoy y nos ha avanzado que, con este espectáculo, plasma la esencia del pueblo valenciano desde su punto de vista. Una interpretación que será a cargo de ocho bailarines y de una banda de música. La programación de este lunes, se completará a las seis y media de la tarde, en el Paseo de Cervantes, con la representación de Hippos a cargo de Zum Zum Teatre, y a las 22:15 horas, la compañía Ornitorincs presentará Plagi en el Teatro Principal. El ritmo de la Mostra continuarà mañana,a las 10 horas en los Salesianos, con la función de Totolín Entredos a cargo de Títeres Etcétera, y L'Últim Toc Teatre presentará, a las 11:30 horas en el Centre Cultural, Federico, función sin título. Emili Chaqués, uno de sus protagonistas, nos ha ofrecido un adelant sobre esta representación.