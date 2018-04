The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Mostra de Teatre Escolar crece con sus pequeños La muestra repite tras el éxito de la primera edición y aumenta hasta llegar a 15 centros educativos y tres espacios escénicos donde se representarán un total de 18 obras jueves, 22 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/03/2018) El escaparate que saca punta al talento de los pequeños y emergentes actores y actrices de la ciudad crece en la segunda edición. 15 centros escolares pondrán en escena 18 obras de teatro en la Mostra de Teatre Escolar, que irá del 16 al 19 de abril. Las obras, representadas por la mañana para el público escolar y por la tarde para el general, tendrán una duración mínima de 15 minutos y máxima de 40. Las actuaciones tendrán lugar en el Teatre Principal, el Centro Cultural Mario Silvestre y el Teatro Salesiano, que se incorpora como nuevo espacio debido al incremento de obras y colegios participantes. Por centros, el colegio Salesiano San Vicente Ferrer es el que más obras presenta, un total de 3, tal y como ya hizo el año pasado. El Colegio José Arnauda llevará adelante 2 obras, y el resto de centros que repiten son: la Escuela Municipal de Teatro, CEIP Miguel Hernández, San Vicent, el instituto Andreu Sempere, Sagrada Familia, Salesianos Juan XXIII, el Romeral, Sant Roc y Horta Major con una obra por colegio. Los centros que se incorporan son el CIP FP Batoi, el colegio Tomàs Llàcer, Las Carmelitas y el instituto Pare Vitòria. El día 20 de abril, a las 19 horas, en el Teatre Calderón, está previsto el acto de clausura de la Mostra de Teatre Escolar con la obra Caperucita. Lo que nunca se contó, galardonada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2017 y Premio FETEN 2017.