"La Mostra de Teatre ha fet el seu paper"

La Mostra de Teatre d'Alcoi ja ha baixat el teló. Ho va fer ahir divendres després de rebre, a les 20.30 hores, al Teatre Calderón, una coproducció del Teatre del Poble Valencià i la Diputació de València sobre la dura realitat dels exiliats, Els nostres. Un espectacle que va posar punt i final a una programació d'un total de 24 funcions, de 23 companyies, procedents de set comunitats autònomes, 15 valencianes. A destacar, l'aposta existosa per partida doble cap a la dansa contemporània, en concret, amb l'espectacle Mülier, de Maduixa Teatre, i Dancing with frogs, de l'alcoiana Sol Picó, com explica Miquel Santamaria, director de la Mostra. "Els espectacles de dansa potents al Calderón han tingut el seu públic, han brillat amb llum espectacular (...) Ha hagut espectacles de gran format com el de Moby Dick, que va omplir la sala, ha estat aquell que ha registrat un major aforament-; els dos de per la nit a la plaça de Dins han funcionat específicament bé, han creat un ambient molt especial de Mostra, com feia anys que no passava". El director de la fira no s'oblida de la resta d'escenaris, finalment sis a causa de la suspensió de l'obra a la plaça Ferrandis i Carbonell: el Centre Cultural, gairebé ple en les representacions de matí destinades a professionals, igual que el Teatre Salesians, i l'estrenat Passeig de Cervantes, "que demostra que la gent té ganes de vore coses al carrer", a més d'un Principal 'rescatat' amb motiu de la Mostra i abarrotat amb l'estrena de La Dependent.

Santamaria aplaudeix també l'èxit de l'Àgora Escènica, que aquest any ha registrat una major afluència de professionals. El suport de les institucions cap a la cultura i el teatre i, en concret, cap a la Mostra d'Alcoi, va estar de la visita a aquest espai del conseller de Cultura, Vicent Marzà, el dijous de Mostra, com ha subratllat Santamaria.