ANIVERSARIO La Mujer Barbuda cumple tres años Este sábado 13 a partir de las 19'30 horas tendrá lugar la actuación de un tributo oficial a U2 y le seguirá por la noche la actuación de dj's viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/04/2019) El pub La Mujer Barbuda, ubicado en la Plaza Gonzalo Cantó, en la zona de Santa Rosa, celebra este sábado 13 de abril su tercer aniversario y lo hace con un amplio programa de actividades. Pablo Ferri, del equipo de la Mujer Barbuda, ha estado en los estudios de Radio Alcoy para explicar detalles de esta celebración. Por la tarde, a partir de las 19’30 horas tendrá lugar la actuación del homenaje oficial a U2 con un show interactivo, repleto de proyecciones más allá de la música de este mítico grupo. Ya por la noche tendrá lugar la actuación de varios dj’s junto a una acción Jagger hasta que el cuerpo aguante. Escucha a Pablo Ferri y no tendrás dudas de acudir.