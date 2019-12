The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La música, el ball i la solidaritat marquen el ritme de la Gala de Nadal de TV-A La televisió local destinarà els fons recaptats en el programa especial, que s’emetrà aquest dimarts i dimecres, a ACODIP lunes, 23 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (23/12/2019) TV-A ha preparat una gala de Nadal solidaria. Un espai, presentat per Rubén Cervera, Ajo Valls i Nando Rico, en que actuaran grups de balls, cantants, actors i artistes de L’Alcoià i El Comtat i els fons recaptats aniran destinats a l’Associació comarcal de persones amb discapacitat intel·lectual, ACODIP. Víctor Guill, responsable de TV-A, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per donar-los detalls d’aquest programa especial que s’emetrà aquest dimarts 24 de desembre, a les 22:30 hores, i el dimecres - Dia de Nadal- hi haurà una reposició a les 14:30 hores.