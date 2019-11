The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La música de Carlos Núñez sonarà a Alcoi El prestigiós gaiter actuarà el 30 de novembre en el Teatre Calderón acompanyat de Rebuig - Luis Alberto Pérez escriu un llibre sobre el pintor alcoià Antonio Gisbert viernes, 22 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (22/11/2019) El proper dissabte 30 de novembre, el prestigiós gaiter Carlos Núñez actuarà al Teatre Calderón d’Alcoi per presentar el seu treball La hermandad de los celtas. I serà una actuació especial perquè tindrà com a convidada a la Colla Rebuig d’Alcoi. Un concert amb música celta i tradicional de la terreta com avantsala al 25è aniversari d’aquesta formació alcoiana de dolçainers i tabaleters. En aquesta Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy, rebem al músic Carlos Núñez i a Santi Pons i Jesús Colomer, representants de Rebuig, perquè els donen un tast d’aquest concert que sonarà als últims compassos de novembre. I el que sonarà hui, al Teatre Calderón, seran els tangos gràcies a l’actuació de La Porteña Tango. A les huit de la vesprada començarà l’espectacle que els presenta Alejandro Picciano, director artístic. Luis Alberto Pérez Velarde, doctor en Historia de l’Art per la Universitat Complutense de Madrid, ha escrit un llibre sobre el pintor alcoià Antonio Gisbert i que presentarà el proper dimecres a Madrid. L'autor avança el contingut de part de la publicació que aporta noves dades a la biografia de l’artiste alcoià del segle XIX.